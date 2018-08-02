В ОРДЛО начались религиозные преследования

02.08.2018 21:59

На оккупированном Донбассе началась очередная волна преследований верующих разных конфессий — к 1 марта 2019 года боевики намерены прекратить деятельность всех религиозных организаций, которые не будут полностью находиться под их контролем.

Власти так называемой «ДНР» издали постановление, согласно которому запрещается деятельность действующих религиозных организаций, которые не прошли перерегистрацию по законам фейковой республики. Все общины обязаны пройти перерегистрацию до 1 марта 2019 года, в противном случае боевики будут конфисковывать храмы, молитвенные дома и другое церковное имущество, сообщил Институт Религиозной свободы.

Требование перерегистрации предусмотрено так называемым «законом «ДНР» «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях». При этом для получения разрешения церкви обязаны пройти некую «религиозную экспертизу».

«Вероятно, что именно это требование станет основным инструментом, который оккупационная власть будет использовать для отказа в регистрации религиозных объединений и групп», — утверждает глава Института религиозной свободы Максим Васин.

При этом даже те церкви, которым разрешено будет существовать на оккупированной Донетчине, обязаны будут проходить перерегистрацию каждый год.

Единственная церковь, которая не обязана будет проходить перерегистрацию и экспертизу боевиков — это Православная Церковь Московского патриархата. Для данной конфессии предусмотрели особую льготную процедуру «легализации».

Преследования верующих, которые не являются прихожанами Православной церкви московского патриархата, продолжаются в ОРДЛО с 2014 года, а теперь боевики решили окончательно и бесповоротно запретить или поставить под контроль все церкви, оставшиеся на оккупированных территориях.

До 80% верующих из разных конфессий вынуждены были уехать из оккупированных городов

В данный момент из-за постоянных преследований со стороны оккупационных властей до 80% верующих, не относящихся к православной церкви московского патриархата, вынуждены были покинуть оккупированный Донбасс, говорится в отчете за 2018 год Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF).

В документе, который охватывает период с января 2017 по декабрь 2017, говорится, что официальная идеология в фейковых республиках, созданных на оккупированных территориях Донбасса, представляет собой смешение российского национализма, ностальгии по советскому времени и русского православия до такой степени, что в так называемой «конституции ДНР» Русская православная церковь признается «ведущей и доминирующей» церковью на ее территории.

При этом люди, которые придерживаются других вероисповеданий, в том числе, христианские меньшинства, подвергаются налетам, оскорблениям, штрафам и клевете со стороны так называемых «официальных органов» боевиков. Отмечается, что информацию о нарушениях свободы вероисповедания сложно получить, поскольку верующие опасаются гонений за жалобы в правозащитные организации и иностранные новостные агентства, тем не менее в отчете приводится несколько подобных фактов.

«В сентябре и августе 2017 года двум пасторам -баптистам, которые возвращались с контролируемой правительством территории Украины к себе домой, сепаратисты отказали во въезде на оккупированную часть страны, — говорится в документе. — В августе 2017 года органы безопасности так называемой „ЛНР“ записали видео своих налетов в Королевские залы Свидетелей Иеговы. Они заявили, что обнаружили листовки с рекламой нацистской идеологии и призывами к сотрудничеству с украинской разведывательной службой. В феврале 2018 года, после окончания отчетного периода, так называемое „правительство ЛНР“ объявило то, что все религиозные объединения на территории этой непризнанной республики подлежат регистрации, что рассматривается экспертами как предпосылка для официального изгнания религиозных меньшинств аналогично тому, как это делают российские власти».

В конце марта 2018 года в оккупированном Стаханове на Луганщине подвергся нападению дом молитвы евангельских христиан-баптистов. Боевики подъехали поздно вечером на двух автомобилях и за несколько часов вынесли из него всю мебель и технику, сообщил пастор Александр Рудинец.

По словам Александра Рудинца, боевики вывезли кафедру, чашу для вечери, лавочки, звукоусиливающую аппаратуру, кондиционеры, музыкальные инструменты, всю мебель, газовый котел, стабилизатор напряжения, радиаторы отопления, газовую печь, электропечь, мойку и холодильник. При этом вандалы не побрезговали даже такими мелочами, как продукты, линолеум и электрические выключатели и розетки. Все имущество баптистов боевики вывезли на двух грузовиках.

10 июня 2018 года без каких-либо пояснений представители так называемого «Фонда государственного имущества «ДНР» закрыли храм Святого Духа Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата в Донецке.

В июне в оккупированном Донецке произошло очередное нападение боевиков так называемой «ДНР» на религиозную организацию — на этот раз жертвами оккупантов оказались имам и прихожане мечети аль-Амаль, которая располагалась в Калининском районе города.

Вооруженные боевики «министерства государственной безопасности «ДНР» ворвались в здание мечети, провели обыск и изъяли молитвенники и другую религиозную литературу. После этого они опечатали здание мечети, а имама и прихожан увезли на допрос, сообщил ИА «Вчасно» президент Центра религиоведческих исследований и международных духовных отношений Игорь Козловский.

По словам Игоря Козловского, нападение на мечеть в ОРДЛО — это продолжение преследований на религиозной почве, которые продолжаются на оккупированных территориях с 2014 года.

«Уже давно страдают от преследований и репрессий христиане разных конфессий, а многие из христианских служителей прошли через ужасы подвалов и других незаконных мест удержания невинных людей, — утверждает Игорь Козловский. — Преследования мусульман, которые начались в ОРДЛО, являются позорным нарушением прав и свобод верующих».

В начале июля 2018 года в оккупированной Макеевке боевики конфисковали молитвенный дом Церкви евангельских христиан-баптистов «Новая жизнь»

По словам пастора церкви Александра Мосейчука, вооруженные боевики ворвались в здание 6 июля и заявили, что оно больше не принадлежит общине. После этого, несмотря на протесты верующих, опечатали здание. Александр Мосейчук утверждает, что церковь проводила служение все 4 года оккупации, и за это время более 700 человек смогли получить в ней духовную и материальную помощь. Так христиане обеспечивали нуждающихся продуктами питания, одеждой и обувью.

По данным USCIRF, начиная с 2014 года на Донбассе пророссийские боевики конфисковали более 50 церковных зданий.

В «ДНР» стали нормой захват имущества, похищения верующих, пытки и даже убийства

Пастор донецкой протестантской церкви «Ассамблея божья» Серей Косяк в 2014 году был одним из организаторов «Молитвенного марафона», на котором священники разных конфессий молились за мир в Украине. За активное участие в этой акции его похитили и избили боевики, после чего он был вынужден покинуть оккупированный Донецк.

По словам Сергея Косяка, пик преследований на оккупированных территориях пришелся на 2014 год — именно тогда в отношении религиозных меньшинств начался откровенный террор, нормой стали захват имущества, ограбления, похищения людей, пытки и даже убийства.

В 2014 году Сергей Косяк вел своеобразный дневник, где фиксировал известные ему случаи нападения на протестантские общины.

«Раньше я четко отслеживал террор против евангельских церквей со стороны ДНР, потом их стало столько, что уже престал отслеживать, — говорит священник. — У меня до сих пор остался список некоторых отобранных зданий и разогнанных собраний:

1. Май: а) г. Горловка, «Церковь Христа» — отобрали церковное здание — бывший детский садик. Вынесли все имущество, забрали оргтехнику. Здание служит штабом «ДНР». б) г. Снежное, церковь «Город Веры» — разогнали служение, здание опечатали. в) г. Донецк, реабилитационный центр «Вечерний свет» — забрали в плен 29 человек, часть были избиты. Здание опечатали и забрали микроавтобус.

2. Июнь: а) г. Торез, церковь «Слово Жизни» — боевики с шевронами «Казацкая гвардия» разогнали служение, опечатали здание. Пообещали всех расстрелять, если соберутся еще раз.

б) г. Донецк, реабилитационный центр «Скала спасения» — забрали здание, где расформировали своих наемников и сделали из него казарму.

в) 15 июня вооруженные боевики разгромили помещение офиса евангельской Церкви «Новое поколение» в городе Горловка Донецкой области. Из офиса вынесли компьютеры и другую оргтехнику, а также уставные документы благотворительных фондов церкви. 16 июня вооруженные представители самопровозглашенной «ДНР» захватили здание Церкви «Слово жизни» города Горловка. В Донецке Христианский Университет был полностью захвачен. Сейчас в нем расформировано несколько сот боевиков.

д) Вооруженные боевики захватили храм протестантской Церкви «Слово жизни» города Шахтерска Донецкой области. В плен террористы взяли пастора Церкви Николая Калиниченко, которого позже отпустили, отобрав у него автомобиль. Также террористы объявили пастору, что если он будет продолжать заниматься религиозной деятельностью, то его расстреляют. (Позже СМИ сообщили, что здание Церкви «Слово жизни» в Шахтерске используется боевиками «ДНР» для содержания мужчин в возрасте от 20 до 40 лет с целью их принудительного привлечения в ряды боевиков).

е) 26 июня боевики ворвались в помещение евангельской «Церкви победителей» города Дружковка Донецкой области и отвезли в свой штаб пастора Павла Лесько с женой. «Вооруженные боевики, забрали деньги, документы из сейфа, офисный компьютер и вместе с пастором и его женой отвезли в свой штаб, базирующейся в здании неподалеку от Дружковского городского совета», — сообщил церковнослужитель. Пастора с женой удерживали в плену в разных камерах, обвиняя в сотрудничестве с американцами и помощи переселенцам Донбасса, которую предоставляла их церковь. После почти недели плена служителей отпустили.

3. Август: а) Донецк, «Центр Слово Жизни» — разогнали служение и забрали весь церковный комплекс. б) В Еленовке разогнали служение, забрали здание церкви и дом пастора церкви. в) Горловка, «Церковь адвентистов седьмого дня» — арестовали пастора церкви, служение разогнали. 4 сентября в Донецке забрали здание общины «Церковь Христа Спасителя» и автомобиль служителя, служение разогнали и запретили собираться. б) В городе Ровеньки у общины церкови «Слово жизни» забрали здание, служение разогнали. И ко всему этому — десятки арестованных, замученных служителей и пасторов церквей".

Все церкви — «под колпаком»

Сергей Косяк утверждает, что сегодня лишь малая часть захваченных боевиками зданий была возвращена религиозным общинам.

«В 2014 году власть на Донетчине захватили полевые командиры, они агрессивно преследовали всех, кто принадлежал к христианским меньшинствам, — рассказывает священник. — Но уже в 2015 году их начали заменять российские ставленники, которые навели условный, в ковычках, «порядок». Некоторые церкви смогли вернуть захваченные у них здания. Это удалось в тех случаях, когда помещения захватывались местными полевыми командирами. О возврате похищенного имущества, конечно, никто даже не заикался.

Во многих случаях члены церкви просто покидали ОРДЛО, и такие здания до сих пор стоят заброшенные, пустуют. Также целый ряд зданий был «национализирован». Так, например, было со зданием Донецкого Христианского университета, где боевики разместили базу бандформирования «Восток». Тоже самое произошло с церковью «Слово жизни», которая была очень большой и сильно пострадала, у общины отобрали здания практически во всех городах. В Донецке помещения церкви использовали под склад, потом там пытались открыть ночной клуб. Сейчас «Слово жизни» арендует зал, продолжает проводить служения, но очень малочисленные".

Все религиозные организации в «ДНР» находятся «под колпаком», утверждает пастор.

«Сегодня все церкви, кроме православной Московского патриархата, находятся под жестким контролем так называемого „МГБ ДНР“, — говорит Сергей Косяк. — Представители этой „спецслужбы“ находятся на служениях и наблюдают, что говорят в церквях, что там происходит. Поэтому в тех церквях, что там остались, не обсуждают происходящее в городах, не проводят уличных мероприятий».

Например, из 70 прихожан, которые посещали церковь «Ассамблея божья», в оккупированном Донецке остались около 10−15 человек.

«Из „Ассамблеи божьей“ выехали практически все, из 70 человек остались человек 10−15, — рассказал Сергей Косяк. — Они живут, собираются, молятся, хотят переименовать церковь, чтобы название не ассоциировалось со мной, поскольку я из-за проукраинских взглядов нахожусь в „черных списках“ „ДНР“. При этом регистрация у церкви остается еще украинская и перерегистрировать ее по „законам ДНР“ они не смогут, даже если бы захотели, потому что у боевиков так называемое „управление по делам религий“ работает по российским законам, и чтобы церковь можно было зарегистрировать, там должно быть не менее 30 человек».

Россия ответственна за преследования верующих в ОРДЛО

Священник-переселенец считает, что боевики полностью копируют политику России в отношении религиозных меньшинств.

«В ОРДЛО копируют все, что происходит в России, — утверждает Сергей Косяк. — В России начались преследования „Свидетелей Иеговы“, это сразу же началось на Донбассе, в России церкви находятся под жестким контролем, и в ОРДЛО мы видим те же процессы».

Слова пастора полностью подтверждают выводы Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF).

«Россия — единственное государство, в котором подавление свободы вероисповедания не просто постоянно растет, — говорится в отчете USCIRF. — Но и единственная страна, которая распространила свои репрессивные практики на соседнее государство посредством военного вторжения и оккупации».

Источник: ИА «Вчасно»