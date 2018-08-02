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В ОРДО введут ограничение на пользование мобильным интернетом "Феникса"
02.08.2018 11:25
Оккупационный мобильный оператора «Феникс»намерен ввести ограничения на пользование мобильным интернетом.
По данным СМИ боевиков, с 10 августа вводятся изменения в условиях услуги «Мобильный интернет 30 +» и тарифа «Народный интернет Феникс», передает donpress.com.
По информации, после использования установленного лимита в 1 Гб дополнительный веб-трафик абонентам будут выделять за отдельную плату. Так, стоимость 1 или 5 Гб составит 50 и 100 рублей соответственно.
Теги: Донбасс, Интернет, СМИ, трафик, связь, тариф, лимит, ограничение, мобильная связь, боевики, ОРДО
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