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"ЛДНР" получили мощный ответ на минометные обстрелы позиций ВСУ: двое боевиков успешно ликвидированы
Российско-террористические войска не перестают нарушать режим перемирия на Донбассе, в частности применяя запрещенные Минскими договоренностями минометов калибром 82 мм.
Вчера, 2 августа, террористы "ЛДНР" вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях - из вооружения БМП.В частности, мощные обстрелы противник вел по защитникам в районе Станицы Луганской, Крымского, Новолуганского, Шумив, Новомихайловки, Марьинки, Авдеевки, Красногоровки. Также пострадали бойцы ВСУ вблизи Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Талаковки, Павлополя и Широкино. Более того, оккупанты РФ ударили по позициям ВСУ из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибром 82 мм. По данным разведки двое оккупантов погибли и один получил ранения. Напомним, в оккупированной Горловке террористы ради забавы обстреляли подростков. Ранее украинские военные разнесли в щепки позиции противника с помощью боевой авиации.
Источник : https://www.dialog.ua
Теги: Донбасс, боевик, ответ, ВСУ, обстрелы, минометы
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