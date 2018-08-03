На оккупированном Донбассе горят из-за мин горят зерновые

03.08.2018 20:36

Российские оккупационные войска активизировали на Донбассе работы по оборудованию своих передовых позиций дополнительными минно-взрывными заграждениями.

Об этом сообщается на сайте Минобороны Украины.

Отмечается, что при выполнении инженерных работ оккупанты пренебрегает правилами пожарной безопасности, что влечет возникновение многочисленных пожаров на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.



"В частности, на участке минирования передовой позиции одного из подразделений 1 АК ВС РФ, в результате детонации мин произошел взрыв и начался пожар. В результате, огнем было уничтожено большую площадь урожая зерновых культур, часть лесополосы, сельскохозяйственную технику и имущество гражданского населения", - говорится в сообщении.



При этом возмущение местных жителей вызвало нежелание российских военнослужащих помогать тушению пожара и отказ оккупационного командования признать причиной пожара взрыв мин и компенсировать пострадавшим ущерб от пожара.