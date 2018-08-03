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Архив - Донецкая область

Оккупационные «власти ДНР» говорят о пожаре на «Точмаше», но молчат о взрыве

03.08.2018 17:19
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Оккупационные «власти ДНР» говорят о пожаре на «Точмаше», но молчат о взрыве

Оккупационные «власти ДНР» сообщают о «пожаре на «Точмаше» по неустановленным причинам», хотя накануне вечером пожару предшествовал взрыв. Вот то узнали «Ведомости Донбасса»

Накануне вечером жители временно оккупированного Донецка сообщали о взрыве на территории завода «Точмаш», затем появился огромный столб черного дыма. Сегодня утром в подконтрольных оккупационным «властям ДНР» «СМИ» появилось сообщение о «пожаре на территории «Точмаш». Причины его возникновения и ущерб пока не установлены».


 
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