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Архив - Донецкая область

ООН отправила на оккупированный Донбасс очередной гуманитарный груз

03.08.2018 12:16
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ООН отправила на оккупированный Донбасс очередной гуманитарный груз

На оккупированную часть Донбасса прибыли две тонны пластиковых канистр и цистерн от Организации Объединенных Наций.

По данным ГПСУ через пункт пропуска "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию выехали 2 грузовых автомобиля от ООН с грузом пластиковых канистр и цистерн общим весом 1 970 кг.

Источник : https://donpress.com 



Теги: Донбасс, ООН, гуманитарная помощь, груз, оккупация
 
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