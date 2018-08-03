ООН отправила на оккупированный Донбасс очередной гуманитарный груз

03.08.2018 12:16

На оккупированную часть Донбасса прибыли две тонны пластиковых канистр и цистерн от Организации Объединенных Наций.

По данным ГПСУ через пункт пропуска "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию выехали 2 грузовых автомобиля от ООН с грузом пластиковых канистр и цистерн общим весом 1 970 кг.

Источник : https://donpress.com