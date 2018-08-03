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СБУ "накрыла" 11 админов сепаратистских сообществ в соцсетях
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Оперативники задокументировали противоправную деятельность шести одесситов, двух жителей Киевской области, жителя Бахмута в Донецкой области и жителей Черновицкой и Ивано-Франковской областей, которые были администраторами антиукраинских сообществ в российских социальных сетях "Вконтакте" и "Одноклассники".
Установлено, что модераторы по указанию из России размещали в соцсетях материалы с призывами к изменению границ территории Украины и поддержкой террористических организаций "Л/ДНР". За такую работу злоумышленники получали деньги от российских кураторов.
Во время санкционированных следственных действий по местам жительства администраторов сотрудники СБУ обнаружили компьютеры и мобильные устройства с доказательствами размещения антиукраинских материалов и получения указаний от российских спецслужб.
Действия злоумышленников квалифицированы по ст. 109 (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.
Теги: Донбасс, сепаратисты, соцсети
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- СБУ "накрыла" 11 админов сепаратистских сообществ в соцсетях17:44
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