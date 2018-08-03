Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

СБУ "накрыла" 11 админов сепаратистских сообществ в соцсетях

03.08.2018 17:44
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
СБУ "накрыла" 11 админов сепаратистских сообществ в соцсетях
Сотрудники СБУ в течение июля пресекли деятельность одиннадцати администраторов в соцсетях, которые размещали в интернете антиукраинские материалы по указанию кураторов из российских спецслужб

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники задокументировали противоправную деятельность шести одесситов, двух жителей Киевской области, жителя Бахмута в Донецкой области и жителей Черновицкой и Ивано-Франковской областей, которые были администраторами антиукраинских сообществ в российских социальных сетях "Вконтакте" и "Одноклассники".

Установлено, что модераторы по указанию из России размещали в соцсетях материалы с призывами к изменению границ территории Украины и поддержкой террористических организаций "Л/ДНР". За такую работу злоумышленники получали деньги от российских кураторов.

Во время санкционированных следственных действий по местам жительства администраторов сотрудники СБУ обнаружили компьютеры и мобильные устройства с доказательствами размещения антиукраинских материалов и получения указаний от российских спецслужб.

Действия злоумышленников квалифицированы по ст. 109 (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.



Теги: Донбасс, сепаратисты, соцсети
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх