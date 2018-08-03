В Донецке странно начали «выгорать» «флаги ДНР»

03.08.2018 18:12

Жители временно оккупированного Донецка обратили внимание на странное выгорание на солнце «флагов ДНР». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Жители временно оккупированного Донецка обратили внимание на странное выгорание на солнце «флагов ДНР». Оказывается, красная полоса (нижняя) при выгорании становится желтой! Один из таких выгоревших «флагов» жители запечатлели на входе в один из рынков Донецка.

Также дончане видят в таком выгорании своеобразный символизм – «нечто черное нависло».

Вот что пишут дончане в соцсетях:

«Дыротряпка на отжатомы рынке выгорает в правильном направлении)))»,

«Символично, нечто черное нависло нашим синим небом и пшеничным полем. И в этой тьме летает российский двухглавый мутант».