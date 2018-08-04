Боевики наращивают наступление на Донбассе: ВСУ дали мощный отпор, враг понес потери

04.08.2018 11:59

Ситуация на Донбассе обостряется на отдельных направлениях. Боевики наращивают наступление и обстрелы по позициям украинских защитников, но бойцы ВСУ уверенно держат оборону.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

За минувшие сутки, 3 августа, боевики 36 раз открывали огонь по позициям ВСУ. В основном они обстреливали украинских военных из крупнокалиберных пулеметов, гранатометоы и стрелкового оружия возле Макарово, Крымского, Луганского, Новолуганского, Железного, Южного, Красногоровки, Марьинки, Лебединского, Гнутово, Широкино и Водяного.

В районе Талаковки противник вел огонь из 82-мм минометов, а возле Павлополя — из танка и 120-мм минометов. Украинские военные дали мощный отпор врагу и уверенно удержали свои позиции. Погибших и раненых среди украинских военнослужащих нет.

По данным разведки, враг понес потери — сообщается об одном уничтоженном и одном раненом боевиках.