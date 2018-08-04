Оккупанты ОРДЛО обвинили Украину в срыве восстановления работы Vodafone

04.08.2018 13:22

Представитель «ЛНР» на мирных переговорах в Минске Владислав Дейнего обвинил украинские власти в срыве восстановления нормальной работы оператора мобильной связи Vodafone на территории ОРДЛО.

Дейнего заявил, что на 2 августа была согласована доставка необходимого оборудования и комплектующих для выполнения ремонта и обслуживания базовых станций на оккупированную территорию соответствующего оборудования, передает donpress.com.

Он подчеркнул: «Несмотря на согласованные график и маршрут, 2 августа транспорт с оборудованием так и не прибыл».

По его словам, это уже третья попытка наладить работу мобильного оператора.