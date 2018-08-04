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Пенсионерам в ОРДО не будут засчитаны годы работы на подконтрольной Украине территории
Жителям временно оккупированных территорий Донецкой области при расчете пенсионных выплат не будут учтены годы, отработанные на территории подконтрольной Украине. Об этом местные жители пишут в соцсетях.
Граждане, находящиеся в оккупации и выходящие на пенсию, столкнулись с очередной проблемой. Им сообщили, что из-за "невозможности проверить" факт трудовой деятельности на территории подконтрольной украинской власти этот период попросту не будет учтен. Возмущенные местные жители считают это геноцидом.
«В ДНР стали отказывать в пенсии людям, которые работали на территории, сейчас подконтрольной Украине. Этот период просто не включается в стаж, потому что его «невозможно проверить». И получается, что стажа не хватает, хотя человек всю жизнь работал и платил взносы в ПФ»,
"И кто «фашисты» и геноцидит?) или все просто — денег нет)».
Орфография и стилистика авторов сохранены.
Источник ДонПресс
Теги: Донбасс, пенсионер, стаж, ОРДО
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