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Архив - Донецкая область

Поплатился за предательство: на Донбассе ликвидирован опасный боевик из Луганска Цупко

04.08.2018 16:20
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Поплатился за предательство: на Донбассе ликвидирован опасный боевик из Луганска Цупко

В Сети появилась информация о гибели на Донбассе еще одного врага Украины - некоего Дмитрия Цупко, орудовавшего в составе группировки "ЛНР".

О смерти боевика сообщил Twitter-аккаунт Necro Mancer, ослеживающий в Сети сообщения боевиков "Л/ДНР", передает "Диалог.UA".

Информации о погибшем 22-летнем террористе "ЛНР" Дмитрие Цупко крайне мало. О его гибели сообщила в Сети сестра.

"Зачем ты ушел на фронт? Лучше бы тебя посадили, чем привезли мертвым. Как мы без тебя? Зачем ты поехал с ним?” - пишет отчаявшаяся девушка.

Ликвидирован Цупко был предположительно 15 июля нынешнего года. Его тело было доставлено в его родной город Луганск уже спустя сутки. Скорее всего, он был убит при столкновении с бойцами Операции Объединенных сил (ООС). Хотя не исключены и иные варианты.



Теги: Донбасс, Луганск, ликвидация, боевик, гибель, террорист, ДНР, ЛНР, ООС
 
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