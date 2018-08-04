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"Представительство "ДНР" во Франции: посол Украины рассказал, что с ним будет

04.08.2018 12:40
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"Представительство "ДНР" во Франции: посол Украины рассказал, что с ним будет

Судебный процесс по закрытию так называемого "представительства "ДНР" в Марселе, которое появилось там в августе-сентябре 2017 года, продолжается с июня. Такое "представительство" создали "благодаря" закону об ассоциациях еще 1901 года.

Но прокуратура Франции уже заняла четкую позицию, благодаря работе МИД Украины для решения этого вопроса. Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины во Франции Олег Шамшур.

"Да, они воспользовались лазейкой в этом законе, создав ассоциацию, которую назвали "представительство "ДНР". Как только мы узнали о планах ее создания, начали работать с французскими МИД и МВД. После этого вышло заявление МИД, где были расставлены точки над "и", дело передали в прокуратуру, которая заняла жесткую позицию с требованием прекратить деятельность этого "представительства", – отметил дипломат.

По его словам, в суде состоялись слушания и на 6 сентября назначено вынесение приговора.

"Никто не может вмешиваться в работу судебной ветви власти. Могу только сказать, что надеюсь, что этим решением будет поддержана позиция прокурора", – подытожил Олег Шамшур.

Напомним, что МИД Украины направил запрос в правоохранительные органы Франции сразу после того, как стало известно о намерениях боевиков "ДНР" открыть так называемое представительство в Марселе.



Теги: Украина, Донбасс, Франция, суд, МИД, приговор, МВД, прокуратура, посол, Марсель, ДНР
 
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