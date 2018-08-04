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Россия "накачивает" оружием и войсками Светлодарскую дугу: в ООС ожидают худшего - подробности

04.08.2018 08:33
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Россия "накачивает" оружием и войсками Светлодарскую дугу: в ООС ожидают худшего - подробности

В районе Светлодарской дуги, считающейся самым "горячим" участком фронта на Донбассе, наблюдается скопление гибридной армии РФ и вооружения.

О росте напряженность на Светлодарской дуге рассказал "Обозревателю" офицер украинской стороны в СЦКК Алексей Гаркуша, передает "Диалог.UA".

Он отметил, что бойцы Операции объединенных войск (ООС) у Светлодарской дуги в серьезном напряжении. В последнее время РФ активно стягивала туда к линии фронта вооружение и вояк. Оккупанты объясняют такую активность военными учениями, однако веры им нет. ВСУ очень внимательно следят за любыми действиями вояк Путина в данном районе.

Гаркуша заверил, что противник получит "реальный ответ", если попытается сунуться к позициям украинских войск. Пока, заверил он, угрозы наступления нет. Однако ВСУ не расслабляются, так как под видом учений враг вполне может готовится к чему-то серьезному.



Теги: Россия, Донбасс, Путин, оружие, ВСУ, оккупанты, Светлодарская дуга, СЦКК, РФ, ООС
 
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