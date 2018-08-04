Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

"Шахтеры" под Донецком сразу притихли: в Сеть попали кадры уничтожения техники боевиков точным попаданием ВСУ

04.08.2018 14:38
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Шахтеры" под Донецком сразу притихли: в Сеть попали кадры уничтожения техники боевиков точным попаданием ВСУ

Волонтеры отметили, что данные кадры – доказательство того, как важна помощь украинцев силам ООС на Донбассе и украинской армии.

Активисты "Повернись живим" в Facebook показали, как в районе временно оккупированного Донецка была уничтожена техника российских террористов, передает "Диалог.UA".

Кадры были сняты с помощью дрона, детали операции не раскрываются. Волонтеры добавили, что прыть террористов на данном участке фронта серьезно поубавилась, орки намного реже провоцируют силы ООС и обстреливают наших военных.

"Еще до объявления ныне действующего так называемого "хлебного перемирия" на передовой под Донецком "минуснулася" вражеская техника. Меткое попадание в мишень здесь, в том числе, зависело от работы корректировщика из воздуха", - прокомментировали волонтеры опубликованные кадры.



Теги: Россия, Донецк, Донбасс, беспилотник, шахтеры, ВСУ, военная техника, террористы, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх