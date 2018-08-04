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"Шахтеры" под Донецком сразу притихли: в Сеть попали кадры уничтожения техники боевиков точным попаданием ВСУ
Волонтеры отметили, что данные кадры – доказательство того, как важна помощь украинцев силам ООС на Донбассе и украинской армии.
Активисты "Повернись живим" в Facebook показали, как в районе временно оккупированного Донецка была уничтожена техника российских террористов, передает "Диалог.UA".
Кадры были сняты с помощью дрона, детали операции не раскрываются. Волонтеры добавили, что прыть террористов на данном участке фронта серьезно поубавилась, орки намного реже провоцируют силы ООС и обстреливают наших военных.
"Еще до объявления ныне действующего так называемого "хлебного перемирия" на передовой под Донецком "минуснулася" вражеская техника. Меткое попадание в мишень здесь, в том числе, зависело от работы корректировщика из воздуха", - прокомментировали волонтеры опубликованные кадры.
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, беспилотник, шахтеры, ВСУ, военная техника, террористы, ООС
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