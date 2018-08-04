Стало известно о подготовке боевиков к масштабной мобилизации на Донбассе

04.08.2018 18:59

Боевики террористических ДНР и ЛНР готовят масштабную мобилизацию населения, проживающего на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, передает apostrophe.ua.

"Российское оккупационное командование активизировало подготовку к очередному масштабному призыву местного населения для прохождения так называемой военной службы в составе объединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ", - сказано в сообщении.

Отмечается, что ради реализации подобных планов террористы изменили так называемое "законодательство". Теперь в состав мобилизационного резерва включаются лица, которые раньше не подлегали призыву вообще. В этот список входят, в том числе, и иностранцы, проживающие на оккупированном Донбассе.