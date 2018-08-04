Так выглядит свет в конце тоннеля: появилось жуткое нововведения в оккупированной Керчи. ВИДЕО

04.08.2018 20:16

В сети появилось видео с "ноу-хау" для дачников в аннексированной Россией Керчи (Крым), которым приходится пробираться к своим угодьям через туннель, расположенный под землей над оживленной дорожной трассой.

Соответствующее видео опубликовано в аккаунте блогера под ником RoksolanaToday&Крым, передает apostrophe.ua.

"Керчь. Посмотрите, как дачники теперь ходят под трассой. Так вот как выглядит свет в конце туннеля", - говорится в подписи к кадрах.

Автор ролика на собственном опыте испробовал все "прелести такого" пешеходного перехода. Судя по кадрам, туннель не освещается и по нему пробираться довольно проблематично. Что находится под ногами, не видно совершенно.