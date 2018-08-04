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В «ДНР» блокируют связь всех мобильных операторов. Теперь «Интертелеком»
На временно оккупированных территориях Донецкой области по указке оккупационных «властей ДНР» блокируется связь всех мобильных операторов, кроме местного «Феникса».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
На временно оккупированных территориях Донецкой области по указке оккупационных «властей ДНР», а именно «министра доходов и сборов» Александра Тимофеева, больше известного, как «Ташкент», блокируется связь всех мобильных операторов, кроме местного «Феникса». Сначала была заблокирована работа мобильного оператора «Life», затем под эту волну попал «Vodafone». Жители временно оккупированных территорий Донетчины, кому повезло обзавестись связью мобильного оператора «Интертелеком», чувствовали себя относительно спокойно. Однако, вчера «Интертелеком» постигла та же судьба, что и остальных мобильных операторов, кроме местного «Феникса», работа которого приводит пользователей в возмущение и ярость.
Как сообщают источники, «Интертелеком» был заблокирован «силовиками» по приказу «Ташкента». Сторонники «ДНР» пытаются списать всё на внутреннюю «борьбу» «Ташкента» и «министра связи ДНР» Виктора Яценко. Однако, на деле всё намного проще – главари «ДНР» требуют очень «круглые» суммы за работу мобильных операторов на временно оккупированных территориях.
Теги: Донбасс, Ташкент, связь, Vodafone, блокирование, мобильная связь, ДНР, Интертелеком
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