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Боевики «ДНР» опубликовали список погибших «во время перемирия»
Боевики «ДНР» и российские оккупанты в подконтрольных им пабликах опубликовали список погибших во время «хлебного перемирия» боевиков «ЛДНР», включив в него не только ликвидированных боевиков, но и умерших собственной смертью (в результате болезней), подорвавшихся на гранатах или умерших на территории РФ.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщают источники, боевики «ДНР» включают в список «погибших боевиков ЛДНР» и тех, кто умер в результате болезней, в т.ч. на территории РФ, а также самоподрывы на гранатах.
Жители временно оккупированных территорий задаются вопросом, какое «отношение к перемирию» имеют эти люди:
«Прошел месяц с объявления «Хлебного перемирия» во время которого в принципе запрещено открывать огонь.
За этот период погибли по меньшей мере 20 ребят армий ДНР и ЛНР:
Денис Сысоев 08.03.1988-25.07.2018 – пьяный подорвался на гранате, угрожал детям;
Олег Бециян 21.12.1973-18.07.2018 – умер от запущенной пневмонии;
Сударушкин Павел 30.06.1970-05.07.2018 – умер на территории РФ;
«Рыжий» — ???????? — 02.07.2018 – погиб в ДТП»,
«Казалось бы, какое отношение к перемирию имеет подорвавшийся в пьяном виде на гранате Сысоев, погибший в ДТП «Рыжий», умерший от пневмонии Бециян или давно уехавший в РФ Сударушкин?».
Теги: Россия, Донбасс, ликвидация, список, перемирие, погибли, ДНР, ЛНР, боевики, оккупанты, РФ
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