Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Чтоб не пропасть по-одиночке! Жители Донбасса помогают друг другу пережить войну. ВИДЕО

05.08.2018 13:57
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Чтоб не пропасть по-одиночке! Жители Донбасса помогают друг другу пережить войну. ВИДЕО

Военный конфликт на Донбассе показал, что лишь помогая друг другу, можно выжить в тяжелейших, иногда просто нечеловеческих условиях.
По обе стороны линии разграничения проживают одинокие больные старики. Если бы не помощь и поддержка волонтеров, эти люди бы погибли...



Теги: Донбасс, помощь, волонтеры, старики
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх