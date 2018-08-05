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Архив - Донецкая область

Чтобы получить пенсии, пенсионерам ОРДЛО приходится становиться фиктивными переселенцами. ВИДЕО

05.08.2018 16:05
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Чтобы получить пенсии, пенсионерам ОРДЛО приходится становиться фиктивными переселенцами. ВИДЕО

Подавляющее большинство граждан Украины поддерживает идею выплаты пенсий для людей, которые проживают за линией фронта. Об этом говорит опрос, осуществленный «GFK Украина».
Тем не менее чтобы получить доступ к пенсиям жители неподконтрольных территорий становятся фиктивными переселенцами.



Теги: Донбасс, пенсионер, переселенцы, пенсии
 
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