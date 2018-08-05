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Архив - Донецкая область

Кто сможет управлять Донетчиной после войны. ВИДЕО

05.08.2018 16:34
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Кто сможет управлять Донетчиной после войны. ВИДЕО

После введения миротворцев на Донбасс, на территории Донецкой и луганской областей может начать работу Международная администрация.

Международная администрация — это орган, который принимает на себя функции государства на территории, где происходит вооруженный конфликт. При этом самопровозглашенные органы власти должны быть распущены.



Теги: Донбасс, миротворцы, Донетчина, администрация
 
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