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Кто сможет управлять Донетчиной после войны. ВИДЕО
05.08.2018 16:34
После введения миротворцев на Донбасс, на территории Донецкой и луганской областей может начать работу Международная администрация.
Международная администрация — это орган, который принимает на себя функции государства на территории, где происходит вооруженный конфликт. При этом самопровозглашенные органы власти должны быть распущены.
Теги: Донбасс, миротворцы, Донетчина, администрация
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