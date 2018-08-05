Кто сможет управлять Донетчиной после войны. ВИДЕО

05.08.2018 16:34

После введения миротворцев на Донбасс, на территории Донецкой и луганской областей может начать работу Международная администрация.

Международная администрация — это орган, который принимает на себя функции государства на территории, где происходит вооруженный конфликт. При этом самопровозглашенные органы власти должны быть распущены.