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"ЛНР" и "ДНР" хотят объединить, Пасечник уехал в Москву
Вопрос объединения ОРЛО и ОРДО становится для оккупантов вдвойне острым. Сейчас речь не идет о кадровом дефиците или же оптимизации расходов на содержание управленцев.
По мнению автора Telegram-канала "Донецкий Абориген", вопрос "в противопоставлении Украине единым политически идеологическим фронтом и управляемости территорий", передает tribun.com.ua.
Так, по данным источника, и.о. главаря "ЛНР" Леонид Пасечник уже долго находится в Москве (Здесь и далее орфография и стиль авторов публикуются редакцией без изменений).
"Принимают непосредственно в АП. В сложившейся ситуации именно он выглядит как самая оптимальная фигура для этой задачи (объединения), по возвращению. Обратите внимание на его заявления и выбранный курс. А его заслуга - просто молчал и ничего не делал, и не имея никакой политики он выглядит для Москвы наиболее привлекательным, на фоне созданного политического поля (фигур которых предлагают заинтересованные ведомства). Оголяется провал работы, гоняясь за заработками и выпячивая подконтрольные фигуры выпололи до скального основания всё политическое. Нет более на две республики ни одной политической фигуры от которой не смердит за километр, всех остальных выдавили и выключили", - сказано в сообщении.
"Пушилин не рассматривается ввиду огромного количества ошибок, развала работы парламента и просто банальной некомпетентности в государственных вопросах. Пургин молчит. Ходаковский просто развернулся и ушёл.Более из медийно прокачанных кандидатур нет, для переходного периода", - резюмировал "Донецкий Абориген".
Теги: Россия, Донбасс, Москва, объединение, ДНР, ЛНР, Пушилин, Пургин, Пасечник
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