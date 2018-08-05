Новое Министерство Украины контролирует соблюдение прав жителей неподконтрольных территорий. ВИДЕО

05.08.2018 11:27

«Богатство страны — это люди». - такой слоган является девизом работы Министерства временно оккупированных территорий. Работа чиновников направлена на то, чтобы люди, оставшиеся на территории, неподконтрольной Украине, не чувствовали себя ущемленными в собственных правах.

Об этом рассказывают сотрудники филиала Министерства, расположенного в Краматорске.