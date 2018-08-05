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Архив - Донецкая область

Новое Министерство Украины контролирует соблюдение прав жителей неподконтрольных территорий. ВИДЕО

05.08.2018 11:27
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Новое Министерство Украины контролирует соблюдение прав жителей неподконтрольных территорий. ВИДЕО

«Богатство страны — это люди». - такой слоган является девизом работы Министерства временно оккупированных территорий. Работа чиновников направлена на то, чтобы люди, оставшиеся на территории, неподконтрольной Украине, не чувствовали себя ущемленными в собственных правах.
Об этом рассказывают сотрудники филиала Министерства, расположенного в Краматорске.



Теги: Донбасс, люди, права, министерство, оккупация
 
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