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Парубий: Судьба закона "об особом статусе Донбасса" будет зависеть от партнеров Украины
Решение ВР о сроке действия закона "об особом статусе Донбасса" во многом будет зависеть от позиции международных партнеров.
Об этом заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий журналистам в Тустани (Львовская область) в субботу, сообщает "Интерфакс-Украина".
По словам спикера, парламент примет решение о том, продолжать ли закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, ближе к окончанию срока его действия в октябре.
"Перед окончанием срока в этом году будем советоваться - есть необходимость еще на год продолжать, или такой необходимости уже нет. Это во многом будет зависеть и от позиции наших международных партнеров. Ведь понятно: нам крайне важно удержать санкции против России", - сказал Парубий.
Ранее специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Украина окажется в невыгодной ситуации, если не продлит действие закона об особом статусе Донбасса.
"Я не вижу никакого вреда в продлении действия закона. Ничего не изменится с сегодняшнего дня и до того дня, когда действие закона уже будет продолжено. Думаю, в этом нет вреда. Зато Россия будет использовать приостановление действия закона в качестве причины жаловаться на Украину. Там скажут, что Украина не хочет выполнять Минские соглашения. Поэтому просто не давайте России этого аргумента. Продолжение действия закона ничего на самом деле не изменит", - заявил Волкер в интервью "Голосу Америки", опубликованном 25 июля.
6 октября 2017 года Верховная Рада продлила на год срок действия закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО, который должен был потерять силу 18 октября 2017 года.
Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона (об особом порядке местного самоуправления), в том числе в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.
Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принят в сентябре 2014 года, вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года.
Его статья 10 (переходные положения) устанавливает, что особый порядок местного самоуправления реализуется исключительно органами местного самоуправления, которые будут избраны на внеочередных выборах. В этой статье также прописаны условия, без выполнения которых выборы в ОРДЛО невозможны, среди условий - вывод незаконных вооруженных формирований и военной техники из Украины, гарантии свободного волеизъявления, наблюдение за выборами, в частности представителями международных организаций, недопущение незаконного вмешательства в избирательный процесс, соблюдение принципов политического плюрализма и свободы агитации.
Теги: Россия, США, Донбасс, статус, Верховная Рада, Парубий, ОРДЛО
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