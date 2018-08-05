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"Сильные прилеты, гремят взрывы"! В Донецке была адская ночь
Тяжелые разрывы в городе дончане стали слушать после 19:00. "Бахи" особенно усилились после 21:00. Напуганные дончане рассказывают в соцсетях, что гремели взрывы и на окраинах города, слышны также были и перестрелки, передает "Диалог.UA".
Также участники обсуждений говорят о мощных прилетах со стороны Марьинки, которую днем 4 августа обстреляли боевики, ранив украинских полицейских. "Со стороны Трудовских с полчаса уже доносится крупнокалиберная стрелкотня. Сейчас два тяжелых баха", "Киевский проспект тяжелое одиночные с севера громко.. понеслась...у нас уже так интервал меньше минуты.. разошлись не на шутку", "Донецк. Киевский р-н со стороны Ясиноватского поста все громче и громче", "Донецьк. "Чергова" серія залпів на півночі", "Были мощные прилеты со стороны Марьинки", "В стороне Путиловской рощи слышны залпы", - делятся в пабликах жители оккупированного РФ Донецка. Дончане пишут, что после 23:00 активность террористов немного поубавилась, они не исключает, что с наступлением новых суток орки снова могут начать обстрелы.
"Готовимся к тяжелой ночи", "Когда эти твари уже замолчат", "Хоть бы все было спокойно", "Главное, чтобы обошлось без мирных жертв", - добавляют дончане.
Теги: Донецк, Донбасс, ночь, обстрелы
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