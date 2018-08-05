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В "ДНР" началась "предвыборная кампания". Стали известны конкуренты Захарченко
Донецкие боевики 1 августа дали официальный старт "предвыборной кампании" и даже начали набор в "агитбригады" кандидатов на "высший пост" в "ДНР" – главаря "народной республики". Несмотря на активно распространяющиеся сепаратистскими СМИ фейки о том, что соревноваться с Захарченко будут Ходаковский, Пургин и одиозный Губарев, по данным источников все эти террористы отказались участвовать в данном шабаше, передает "Диалог.UA".
Как сообщает "Донецкий абориген", отслеживающий происходящее в ОРДО, тот же Ходаковский приедет в "ДНР" только после того, как в "республике" сменится "власть", с которой террорист в особо натянутых отношениях. На данный момент у действующего главаря "ДНР" пока два конкурента. Простому обывателю эти террористы вряд ли известны, однако они уже заявили о своих "политических аппетитах" и будут принимать участие в клоунаде, которую террористы называют борьбой за пост "главы" "ДНР". Речь идет о "депутате народного совета" боевиков и "председателе" ОО "Союз ветеранов Донбасса "Беркут" Юрие Сивоконенко, а также первом "министре обороны" "ДНР" Игоре Хакимзянове..
Кстати последний принимал активное участие в захвате Мариуполя, он был взят ВСУ в плен в мае 2014 года, однако через четыре месяца террористу удалось выйти на свободу в рамках обмена. Сейчас он служит в одном из батальонов оккупантов и является ярым сторонником "компартии" боевиков "ДНР".
Теги: Донбасс, конкурент, ДНР, Захарченко
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