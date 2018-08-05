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Архив - Донецкая область

В Украине появилось еще одно поколение «детей войны». ВИДЕО

05.08.2018 17:25
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В Украине появилось еще одно поколение «детей войны». ВИДЕО

В Украине официально зарегистрировано 1,5 млн ВПЛ, 15 процентов из них — дети. Государством оговорены льготы, которые им предоставляются.
В настоящее время Верховнйо Радой рассматриваются законопроекты о предоставлении детям из зоны боевых действий статуса «детей войны».



Теги: Донбасс, дети, дети войны, фронт
 
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