Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

За сутки боевики стреляли 33 раза, погиб военнослужащий ВСУ

05.08.2018 08:14
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
За сутки боевики стреляли 33 раза, погиб военнослужащий ВСУ

За прошедшие сутки, 4 августа, незаконные вооруженные формирования 33 раза открывали огонь по позициям ВСУ, один раз из тяжелого вооружения. В результате боевых действий один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб и двое полицейских получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр ООС.
"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП. Огонь велся по защитникам Крымского, Новозвановки, Троицкого, Новолуганского, Марьинки, Авдеевки, Новотроицкого, Опытного, Чермалыка Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Наряду с этим, противник обстрелял наши позиции возле Широкино из 82-мм минометов", - говорится в сообщении.
В течение текущих суток боевики дважды открывали огонь по украинским позициям возле Новозвановки и Широкино.
По данным разведки, двое представителей ОРДЛО погибли, один получил ранения.



Теги: Донбасс, ВСУ, обстрелы, террористы, погиб
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх