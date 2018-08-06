Будет продолжаться агрессия: стали известны новые планы РФ относительно Украины

06.08.2018 22:07

Как передает replyua.net, опыт выборов в США должен пугать украинскую власть, ведь могущественная страна поддалась вмешательству Российской Федерации. И если сценарий Кремля успешно прошел на территории Америки, то для нашей страны это очень опасный сигнал, ведь теперь нам нужно вдвойне опасаться влияния Москвы на выборы в нашей стране. Участник АТО и волонтер Мирослав Гай заявил, что сейчас Украине не стоит бояться, что РФ будет вести ожесточенные военные действия на ее территории, ведь в данный период РФ будет нажимать другие рычаги. "Специалисты НАТО сейчас больше опасаются не военной агрессии против Украины – она и так уже идет – а социально-политической дестабилизации врагом. Если РФ вмешивается в выборы на уровне США, представляете себе, что они будут в Украине делать в 2019 году?" - заявил Гай.



Однако, есть все-таки вероятность того, что Российская Федерация помимо дестабилизации ситуации политическим путем, попытается реализовать некие военные действия. Подтверждением этому, как отмечает Мирослав Гай, закупка Министерством обороны РФ дополнительных значков "Участник боевых действий". "Это возвращение политруков: они будут проводить работу с военнослужащими РФ для улучшения их морального состояния, чтобы они были готовы к войне. Недавно Минобороны РФ провело закрытый тендер по закупке дополнительных значков "Участник боевых действий". Там их не очень много, 2500, но это говорит о том, что они будут продолжать свою агрессивную политику", - отметил участник АТО.