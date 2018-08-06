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Архив - Донецкая область

«Хочу в Щурово»: Жители Донецка рассказали, куда ездили на отдых

06.08.2018 14:13
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«Хочу в Щурово»: Жители Донецка рассказали, куда ездили на отдых

Жители неподконтрольного украинским властям Донецка рассказали, куда ездили на отдых, кроме морского курорта «ДНР» – Седово, и куда собираются поехать. Об этом люди пишут в соцсетях.

Многие дончане отдыхали или собираются отдыхать в российских городах и поселках, отмечая, что дорога в Краснодарский край – тяжелая:

  • Артем: «В конце августа – в Геленджик, Криница или Бетта (Краснодарский край РФ – прим. ред)»;
  • Юлия: «2 года подряд отдыхаю с семьей в Макопсе, район Сочи. Чем хорош отдых – это тишина, природа, шикарное чистое море и адекватные цены. Когда устаешь от тишины – скоростная электричка до Сочи в помощь»;
  • Евгения: «Мы только что приехали в Архипо-Осиповку (Краснодарский край)»;
  • «Elle Elle»: «В этом году были в Адлере, все очень понравилось, кроме тяжелой дороги».

Также дончане ездили в аннексированный Крым (через Россию) и в местный ландшафтный парк «Зуевский», расположенный в окрестностях поселка Зуевка (под Харцызском), а еще – в Абхазию:

  • Дима: «В том году – Геленджик и в конце лета – Зуевка. Геленджик – дороговато, любителям чистой воды нужно обязательно жить на мысе со стороны маяка. Зуевка – хороший бюджетный вариант с палатками. В этом году – Крым (Ялта) прям в период Чемпионата мира, вследствие чего цены на еду были немного завышены»;
  • Ваня «В Николаевку (Крым) хорошо было ехать через Украину, а через Россию сейчас очень далеко»;
  • Марина: «Абхазия!».

Кроме того, жители Донецка пишут об отдыхе на подконтрольных украинским властям территориях:

  • «Подслушано Донецк»: «Хочу в Щурово»;
  • Влад: «В Одессе отдыхал, все супер. Поеду еще»;
  • Наталья: «Жду конца августа и, как обычно, еду на Голубые озера (Донецкая обл. – прим. ред.)»;
  • Татьяна: «Люблю отдыхать в Ялте, Крым, хочу в Одессу»;
  • Алла: «Озеро Свитязь, Шатский район, Волынская область – как в раю».

Некоторые дончане отмечают, что этим летом никуда не ездили. «Аж нигде [не отдыхала] последние 2 года», – пишет Дарья.

 Источник : https://dnews. 



Теги: Донецк, Донбасс, отдых, Щурово
 
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