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На Донбассе боевики проводят аресты лиц, подозреваемых в "нелояльности" к оккупантам - ГУР
06.08.2018 19:46
Оккупанты на Донбассе начали операцию «Визит», проводя аресты лиц, которые вызывают подозрение в «нелояльности» к оккупационному режиму. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, российское оккупационное командование усиливает административно-полицейский режим в ОРДЛО.
"В частности, подразделениями так называемого «МВД ДНР» начато проведение комплексных оперативных мероприятий по условным названием «операция «Визит». Под видом выявления и привлечения к ответственности местных жителей, которые уклоняются от выполнения распоряжения российской администрации о своевременной постановке на воинский учет, сотрудники т.н. «правоохранительных органов» проводят аресты лиц, вызывающих подозрение в «нелояльности» к оккупационному режиму", - говорится в сообщении.
Предполагается, что до выяснения обстоятельств задержании будут привлекаться к выполнению работ по оборудованию фортификационных сооружений и блиндажей в районах дислокации соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.
Источник : http://www.ostro
Теги: Донбасс, арест, боевики, Минобороны, оккупанты
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