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На Донбассе против Украины воюет резервная армия России, – эксперт

06.08.2018 10:35
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На Донбассе против Украины воюет резервная армия России, – эксперт

Сегодня на Донбассе против Украины воюют не только незаконные вооруженные формирования, но и резервная армия России, численность которой в разы превышает местное население, воюющего в «ДНР» и «ЛНР». Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

«Если кадровые офицеры российских вооруженных сил, россияне, заключившие контракт и приехавшие проходить службу в составе 1-го и 2-го армейских корпусов, выйдут с нашей территории, то тот процент местных жителей, которые находятся на службе в этих корпусах, не в состоянии будет выполнять вообще какие-либо задачи. По некоторым данным, этот процент не превышает 15-20% от общего числа людей в строю», – сказал он.

По его словам, на границах Украины сейчас находятся около 80-85 тыс. российских военных, но вряд ли они сейчас пойдут в наступление. «Нужно отметить группировку войск порядка 15-18 тыс. человек – Белоруссия, в этих 80 тыс., и 3 тыс. человек – из Приднестровья. С трех сторон Украины стоит такое количество ВС РФ», – отметил Жданов.

«Что касается Мариуполя, то чтобы осуществить военно-десантную операцию, надо погрузить десант на корабли и выдвинуть его к нашей береговой линии. На сегодняшний день основная транспортная часть Черноморского флота России сосредоточена в районе Новороссийска в ожидании отправки в Сирию. Пока массового перемещения транспортных средств в сторону Керчи или Азовского моря не наблюдается», – добавил военный эксперт.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина» .

Источник : https://dnews.dn.ua 


 


Теги: Украина, Россия, Донбасс, армия
 
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