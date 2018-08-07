Боевики 30 раз обстреляли позиции сил ООС: ранены трое военных

07.08.2018 11:16

На Донбассе за минувшие сутки боевики 30 раз открывали огонь по позициям ВСУ, в результате чего были ранены трое украинских военных.

Оккупанты вели обстрел из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП.

В штабе ООс отмечают: "Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Луганского, Новолуганского, Пивденного, Новгородского, Марьинки, Авдеевки, Красногоровки, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино, передает donpress.com.

Наряду с этим, противник обстрелял наши позиции возле Новолуганского и Лебединского из 82-мм минометов, а защитники Авдеевки подверглись огневому воздействию из минометов калибром 120 и 82 мм. Также враг применял миномет калибром 120 мм по позициям наших войск вблизи Гнутово".