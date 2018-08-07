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Добегался: убийцу и террориста "ДНР" Безрукова поймали в Казахстане и наказали по заслугам. ВИДЕО
Преступника приговорили к 20 годам строгого режима. Гражданин России Александр Безруков в 2016 году совершил ужасное преступление: он убил своего знакомого, расчленил его тело, а останки выбросил в реку.
Во избежание наказания Безруков решил сбежать в ряды боевиков, воевать за "русский мир". Но преступление было раскрыто, и убийцу начал искать уже Интерпол, сообщает "Диалог.UA".
Как пишет известный блогер Денис Казанский, "видимо, убийства в Казахстане было мало", поэтому преступник отправился продолжать убивать на Донбасс.
Несмотря на все свои старания, Безруков был задержан на границе России и Украины, притом задержали его русские, а после передали Казахстану. Там убийцу приговорили к 20 годам строгого режима.
Казанский пишет, что территория временно оккупированных территорий превратилась в "отстойник постсоветской мрази", куда бегут за легкими деньгами и сытой жизнью не самые благополучные представители населения.
Теги: Россия, Донбасс, Казахстан, преступник, убийца, граница, боевик, Интерпол, оккупация, ДНР
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