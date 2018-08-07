Донецк сегодня – упадок, страх, деградация

07.08.2018 08:09

Жители временно оккупированного Донецка и других населенных пунктов говорят, что, не смотря на громкие заявления главарей «ДНР» и российских СМИ о «процветании» Донецка, в городе царит страх, упадок и деградация на всех уровнях.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Жители временно оккупированного Донецка и других населенных пунктов сообщают, что не смотря на громкие заявления главарей «ДНР» и российских СМИ о «процветании» Донецка, в городе царит страх, упадок и деградация на всех уровнях. Хваленое «гуманное отношение к пожилым людям» сводится к оскорблениям и запугиваниям.

Новые «хозяева жизни» позволяют себе поступки, плохо вяжущиеся с понятием цивилизованного человека. Например, в центре города в людных местах средь бела дня они не стесняясь отправляют естественные надобности. Донбчане с горечью признают, что «большинство нормальных людей уехало», «быдло заехало» и «построили светлое будущее».

Вот что спишут дончане в соцсетях:

«Сегодня 03.08.2018 в 14.20 в магазине Республиканский на пр. Дзержинского 10 стала свидетельницей конфликта охранника и бабулечки, она просила жалобную книгу, в предоставлении было отказано, просила позвать администратора, охрана сказала что администратора нет и вообще «чо тебе тут старая надо, ты б в 2014 году так жопу рвала, я воевал что бы ты сейчас булки жрала спокойно» (сохранены слова охранника) было много мата и оскорблений в сторону пенсионерки, если бы у него было оружие он ее наверное пристрелил. Кассиры в это время сидели и ржали»,

«В республиканском был свидетелем… как с дедушки сделали вором… охрана прибежала… а он не заплатил за пакетик который валялся в его тачке… дед сказал… жил себе… а тут на старасти вором выставили за пакетик в 5 копеек… который он и не брал..»,

«Я фигею, куда не зайдешь, везде черти что творится, при этом поведение людей все хуже и хуже, сегодня вообще ехал в маршрутке и на смолянке на кругу стоит тип, разговаривает по телефону, вывалил свой х… и стоит ссыт. С людьми что то не то у нас»,

«Построили светлое будущее»,

«Большинство нормальных людей уехало из города из-за войны, а быдло всякое заехало. В этом причина».