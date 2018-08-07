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Как вывезти за границу ребенка-переселенца, если согласие одного из родителей получить невозможно. Разъяснения по новому закону
Родители, которые вывозят детей на оккупированные территории или за границу, часто сталкиваются с требованием предоставить разрешение от второго родителя. Это сделать сложно, если место его нахождения неизвестно, или он сам находится на оккупированной территории и доступа к нему нет.
Согласно новому закону №8296, который предусматривает новые правила выезда детей за границу в разных жизненных обстоятельствах, одному родителю в этих ситуациях больше не нужно будет получать разрешение от второго, если поездка планируется на срок до одного месяца. В этом случае согласие второго родителя не потребуется.
Какие документы нужно будет предъявить на границе?
Документ, подтверждающий место проживания ребенка с родителем, который его вывозит (соответствующую справку можно получить в суде или в органах опеки);
Документы, подтверждающие цель выезда и срок пребывания за границей (можно взять справку из медицинского или учебного заведения, приглашение для участия в конкурсе или хотя бы подтверждение бронирования билетов).
Что делать, если срок поездки превышает 1 месяц?
Родитель, который едет с ребенком, обязан передать второму родителю заказное письмо с сообщением о планируемой поездке. Второй родитель должен предоставить нотариально заверенное согласие.
Что делать, если получить согласие не получается?
Единственный выход - обратиться в суд. Благодаря новому закону судебные инстанции будут рассматривать эти вопросы по упрощенной системе - не более 60 дней.
Источник: donpress.com
Теги: Донбасс, закон, ребенок, граница, документы, родители, оккупация, переселенцы, ВПЛ
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