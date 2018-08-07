"Могильная эстафета": Сети содрогнулись от хохота - Захарченко везут розу с могилы Милошевича

07.08.2018 07:36

Главарю террористической "ДНР" Александру Захарченко везут необычный подарок - розу с могилы сербскго лидера Слободана Милошевича, умершего на скамье подсудимых в Гааге.

В Сети стоит громкий хохот от символичности подарка, передает "Диалог.UA".

Розу Захарченко в оккупированный Донецк везет одиозная российская спортсменка в пауэрлифтинге Марьяна Наумова, дисквалифицированная пожизненно за допинг. Эта любительница "русского мира", побывав в усадьбе Милошевича, не придумала ничего лучшего, чем преподнести главарю "ДНР" такой оригинальный подарок.

Внимание на символизм произошедшего в Facebook обратил известный украинский политтехнолог и блогер Алексей Голобуцкий. "Могильная эстафета: Милошевич вахту сдал, Захарченко примет. Бабе-тяжеловесу из РФ пришла в голову замечательная идея: а не привезти ли розочку с могилы Милошевича в Донецк Захарченко? Ага - на уже его могилку", - постебался он.