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Оккупационные «власти ДНР» обещают вернуть «Интертелеком» до 10 августа
Несколько дней назад во временно оккупированном Донецке и других населенных пунктах пропала связь мобильного оператора «Интертелеком». Оккупационные «власти ДНР» по традиции выдвинули «верисю» об «аварии». Однако, сегодня людям начали обещать, что вернуть «Интертелеком» к 10 августа.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Несколько дней назад во временно оккупированном Донецке и других населенных пунктах пропала связь мобильного оператора «Интертелеком». Оккупационные «власти ДНР» по традиции выдвинули «верисю» об «аварии». Однако, сегодня людям начали обещать, что вернуть «Интертелеком» к 10 августа. Эту новость сообщают дончане друг другу в соцсетях. Некоторым о дате возврата связи сообщили работники офисов «Итнертелекома».
При этом не стоит забывать, что возвращение Vodafone было «к 14.00, затем через два дня, к концу недели и т.д.». оккупационным «властям ДНР» не впервой кормить народ обещаниями, а «девушка в офисе» не решает никаких проблем, только озвучивает то, что велено говорить.
Вот что сообщают дончане в соцсетях:
«Донецк Заехал только что в Интертелеком, который на пожарке. Девушка менеджер говорит, что ее руководство дало указание на все вопросы связанные с: «когда связь вернеться, вы ещё будете работать ,, что у вас случилось» отвечать — до10 августа должны починить. Больше подробностей нет»,
«Я тоже слышал такое. При чем не от них(офисных), а от техперсонала. Посмотрим. Ждать не долго»,
«Наверно всем такую установку разослали за 10 августа».
Теги: Донбасс, связь, Vodafone, оккупация, мобильная связь, ДНР, соцсети, Интертелеком
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