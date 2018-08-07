Озеро с 300 тысячами тонн химикатов: СМИ рассказали о "бомбе замедленного действия" на Донбассе

07.08.2018 10:16

Всего в 3 км от оккупированной Горловки находится отстойник, заполненный тысячами тонн химикатов. Его разрушение обернется экологической катастрофой не только для Украины, но и для РФ.

О грозящей экологической катастрофе рассказал проект "Донбасс Реалии", передает "Диалог.UA".

Речь о нашумевшем Торецком фенольном заводе, о котором Киев бьет тревогу уже несколько лет. Его отстойник находится всего в паре километров от оккупированного гибридной армией РФ города Горловки. Террористы с опасным объектом не осторожничают. На него периодически летят их снаряды, что очень и очень опасно.

Журналисты отметили, что в отстойнике глубиной в 15 метров сегодня хранятся около 300 тысяч смертельно ядовитых веществ. Объект уже сегодня потерял целостность - в конце июля в результате обстрела оккупантами позиций ВСУ в нем появилась серьезная трещина. Разрушение удалось экстренно "залатать".

В случае разрушения объекта, предупреждают эксперты, ядовитые вещества попадут в воду и на Донбассе разразится экологическая катастрофа. Под угрозой реки Кривой Торец, Северский Донец, Дон, а также Азовское море.

Сейчас власти Украины отнесли данный объект на Донбассе в список зон повышенного риска. Они готовы к эвакуации населения в любое время.