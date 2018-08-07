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После "морковного заговенья": Гиркин рассказал, когда пройдут "выборы" в ОРДЛО
Экс-командир боевиков "ЛДНР" Игорь Гиркин-Стрелков на своей странице в соцсети прокомментировал возможность проведения "выборов" главаря "ДНР" нынешней осенью.
По мнению Гиркина, в этом году никаких выборов не будет. Боевик пишет: "Будут ли выборы вообще? - Не уверен. С высокой вероятностью, их опять отложат "до морковкина заговенья" (то есть "до полного освобождения территории республики" и т.п.). Так проще, легче и не раздражает "уважаемых киевских партнеров", передает donpress.com.
При этом обсуждая возможных кандидатов на пост главаря "республики" он уточнил: "Является-ли единственный уже выдвинутый "серьезный оппозиционер" - Ходаковский - реальным соперником Захарченко? - Это зависит всего от одного фактора - от решения "кремлевских кураторов". Если Захарченко им уже окончательно надоел своей тупостью, "не по чину" жадностью и пьяными выходками - они скажут ему - "ша, креветка!" и выбран будет Ходаковский (вполне себе "системный" парень, на самом деле, разве что - заметно "элитнее" и в целом умнее, чем пан "Покоритель Лондона"). Если нет - выборы Захарченко на должность Захарченко пройдут также легко и непринужденно, как выборы Путина на должность Путина".
Также, Гиркин сообщил, что сам не намерен принимать участие в "выборах" или поддерживать какого-либо кандидата. Кроме того, он ответил на вопрос, готов ли он в случае обострения воевать против ВСУ: "Поеду ли я воевать на Донбасс в случае резкого обострения боевых действий? - Самый сложный вопрос. Лично я - готов. Но я не нужен там ни местным властям, ни кремлевским "кураторам" - ни в каком статусе. И помня о том, как я поломал "наногениальные планы" весной-летом 14-го - они сделают все, чтобы меня вновь к участию не допустить. Более того, не допустив - постараются еще и опозорить дополнительно, обвинив в трусости и всём подобном - как и сейчас обвиняют. Поэтому ничего твердо не могу пообещать в данном плане.
Завистливые, убогие и унылые существа, сидящие в Кремле, боятся всего яркого и решительного - отличающегося в поведении от их серой крысиной сущности. Поэтому мне от них ничего хорошего ждать не приходится. И не только мне, к сожалению".
Теги: Донбасс, выборы, Путин, ДНР, ЛНР, боевики, ВСУ, Захарченко, Гиркин, соцсети, Ходаковский
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