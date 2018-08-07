Тука: "Прежнего Донбасса уже не будет"

07.08.2018 22:31

После деоккупации Донбасса затопленные шахты и распиленные на металл предприятия никто восстанавливать не будет.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, передает donpress.com.

В частности, он уточнил: "На протяжении двух лет я неоднократно слышал утверждение наших европейских, в первую очередь, наших торговых коллег, о том, что они готовы после освобождения Донбасса предоставлять помощь этому региону".

Кроме того, чиновник уточнил, что "прежнего Донбасса уже не будет". Он добавил: "Я принимал участие в как минимум в пяти представительских круглых столах, которые организовывали разные организации и учреждения, относительно того, чтобы разработать какую-то концепцию будущего освобожденного Донбасса.

Я не хочу фантазировать, выдумывать, но за все это время я слышал, что…. Прежнего Донбасса уже не будет. И это то, с чем я фактически соглашаюсь. Это означает, что например 32 шахты., которые на сегодня затоплены и находятся в состоянии затопления, восстанавливать никогда никто не будет".

По его словам, аналогичная судьба ждет и промышленные предприятия, "часть из которых демонтирована и аккуратно вывезена на территорию РФ , другая часть которых просто разграблена и сдана на металлолом".

Тука подчеркнул, что представители ЕС пока туманно представляют будущее Донбасса : "К сожалению, я слышу как мантру два одних и тех же тезиса. Тезис первый нужно создать на Донбассе "Силиконовую долину", а тезис второй - надо создать здесь свободную экономическую зону".