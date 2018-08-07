ВСУ разгромили позиции боевиков РФ под Донецком – подробности о новых потерях оккупантов в районе аэропорта

07.08.2018 16:57

Российские военные продолжают нести серьезные потери на временно захваченной части востока Украины.

Террористы пытаются скрывать информацию о своих "300-х" и "200-х", продолжая тем самым поддерживать миф кремлевских пропагандистов о "непобедимости" армии Путина. Но благодаря украинской разведке и источникам в Сети регулярно оглашается информация о летальных потерях российских террористов из "ДНР/ЛНР", передает "Диалог.UA".

Так, украинский врач и блогер Александр Чернов, которого боевики прозвали Доктор смерть, написал в Twitter, что в Донецкое территориальное клиническое медицинское объединение привезли тяжелораненых "шахтеров". Для некоторых ранения стали смертельными.

По словам Чернова, в нейрохирургическом отделении учреждения развернули две операционные специально для раненых оккупантов. Как известно, в последние дни под Донецком идут активные боевые действия, о чем дончане регулярно пишут в соцсетях.

Чернов отметил, что очередное обострение имело место быть 6 августа. Боевые действия шли в районе блокпоста у Ясиноватой и под донецким аэропортом.