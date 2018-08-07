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ВСУ разгромили позиции боевиков РФ под Донецком – подробности о новых потерях оккупантов в районе аэропорта
Российские военные продолжают нести серьезные потери на временно захваченной части востока Украины.
Террористы пытаются скрывать информацию о своих "300-х" и "200-х", продолжая тем самым поддерживать миф кремлевских пропагандистов о "непобедимости" армии Путина. Но благодаря украинской разведке и источникам в Сети регулярно оглашается информация о летальных потерях российских террористов из "ДНР/ЛНР", передает "Диалог.UA".
Так, украинский врач и блогер Александр Чернов, которого боевики прозвали Доктор смерть, написал в Twitter, что в Донецкое территориальное клиническое медицинское объединение привезли тяжелораненых "шахтеров". Для некоторых ранения стали смертельными.
По словам Чернова, в нейрохирургическом отделении учреждения развернули две операционные специально для раненых оккупантов. Как известно, в последние дни под Донецком идут активные боевые действия, о чем дончане регулярно пишут в соцсетях.
Чернов отметил, что очередное обострение имело место быть 6 августа. Боевые действия шли в районе блокпоста у Ясиноватой и под донецким аэропортом.
Теги: Россия, Донбасс, разведка, ДНР, ЛНР, боевики, потери, ВСУ, Донецкий аэропорт, РФ
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