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Архив - Донецкая область

Захарченко и компания передумали проводить «выборы»

07.08.2018 13:01
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Захарченко и компания передумали проводить «выборы»

Главари «ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области передумали проводить «выборы» «главы ДНР» и «депутатов народного совета». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Главари «ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области передумали проводить «выборы» «главы ДНР» и «депутатов народного совета». Сегодня во всех подконтрольных оккупационным «властям ДНР» пабликах и «СМИ» появилось сообщение о том, что «ОДДР» «выступает с инициативой о продлении срока действия полномочий Главы и депутатом Народного Совета».
Естественно, данная «инициатива» «будет поддержана» всеми «жителями ДНР».
Жители временно оккупированных территорий открыто насмехаются над главарями «ДНР»:
«Выборы?)) Какие выборы – мы передумали»,
«К Захару в кабинет вламывается советник Казаков: «Мы спасены, Кормилец! Выборов не будет, на них некому идти»,
«Даешь пожизненно дегенерала»,
«Делайте уже бессрочное правление, с передачей должности по наследству. Малороссам всё равно деваться некуда. Пусть жрут ту кашу что заварили и потомкам пусть оставят вдоволь».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.



Теги: Донбасс, выборы, ДНР, Захарченко
 
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