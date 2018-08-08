На КПВВ «Марьинка» прогремел взрыв: люди эвакуированы

08.08.2018 17:50

Сегодня возле КПВВ «Марьинка» около 15:00 прозвучал взрыв.

Пресс-служба Благотворительного фонда «Право на защиту» сообщает: «Сегодня недалеко от КПВВ „Марьинка“ ориентировочно в 15 часов раздался взрыв. Об этом сообщают Катерина Давыдова и Игорь Шкляров, мониторы БФ „Право на защиту“. Всех, кто пересекал линию соприкосновения и находился на КПВВ, срочно эвакуировали. По неподтвержденной пока информации, ранения получил один военный».

Источник: https://donpress.com