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Архив - Донецкая область

На КПВВ «Марьинка» прогремел взрыв: люди эвакуированы

08.08.2018 17:50
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На КПВВ «Марьинка» прогремел взрыв: люди эвакуированы

Сегодня возле КПВВ «Марьинка» около 15:00 прозвучал взрыв.

Пресс-служба Благотворительного фонда «Право на защиту» сообщает: «Сегодня недалеко от КПВВ „Марьинка“ ориентировочно в 15 часов раздался взрыв. Об этом сообщают Катерина Давыдова и Игорь Шкляров, мониторы БФ „Право на защиту“. Всех, кто пересекал линию соприкосновения и находился на КПВВ, срочно эвакуировали. По неподтвержденной пока информации, ранения получил один военный».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Марьинка, взрыв, КПВВ
 
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