«Наехали на мину»: трое боевиков подорвались на минах

08.08.2018 12:28

Боевики ОРДО на Донбассе в очередной раз понесли потери.

В пабликах боевиков офицер ВСУ «Анатолий Штефан Штирлиц» на своей странице в соцсети сообщил, что вчера «на тот свет» отправились трое представителей незаконных вооруженных формирований. Военный пишет: «Конечно же, представители Дырляндии написали „героические“ подвиги своих боевиков, не забыли про мирных жителей добавить и женщин. Вот только у врагов, которые взяли в руки оружие и убивают украинцев, нет пола и возраста. И еще забыли дописать про мину, на которую ночью наехал данный сеп@ромобиль».

Источник: https://donpress.com