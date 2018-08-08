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Архив - Донецкая область

В Мариуполе на Центральном пляже в море стекает поток грязной воды

08.08.2018 15:20
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В Мариуполе на Центральном пляже в море стекает поток грязной воды

Одна из местных жительниц Мариуполя выложила в социальной сети видеоролик, на котором во всей красе видны последствия ливня на Центральном пляже в районе гостиницы «Турист».

На видео запечатлен поток грязных сточных вод, стекающих прямо в море. Напомним, что именно на этом пляже в пробах морской воды было обнаружено пятикратное превышение концентрации кишечной палочки.

Ролик вызвал негодование у пользователей соцсети. Люди раскритиковали систему ливневок. А сама автор видеоролика написала, что властям гораздо проще решить проблему, повесив на пляже табличку «купание запрещено», чем что-то предпринять.

«Конечно, откуда у нас потом кишечных палочек не будет», – пишет мариупольчанка.

«Вы в 4 утра сегодня пришли бы, там речушка покруче этой была и запах непередаваемый – это еще чистая водичка», – комментирует ролик один из местных жителей.

 

Источник: https://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, Азовское море, Мариуполь
 
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