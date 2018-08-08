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В зоне ООС не стихают бои: оккупанты понесли серьезные потери
В районе проведения ООС за минувшие сутки боевики 36 раз обстреляли позиции украинских военных, в том числе 5 раз из тяжелого вооружения.
В пресс-службе штаба ООС сообщают: «Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелы осуществлялись по защитникам Станицы Луганской, Крымского, Малинового, Новозвановки, Троицкого, Луганского, Новолуганского, Светлодарска, Опытного, Марьинки, Красногоровки, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино».
Также, противник из минометов калибром 82 мм обстрелял позиции ООС возле Крымского, Новолуганского, Лебединского и Широкино.
С начала текущих суток боевики дважды открывал огонь по позициям украинских военных возле Крымского и Широкино. Тяжелое вооружение не применялось.
По данным украинской разведки, трех оккупантов ликвидировали, девять получили ранения.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, война, боевики, ООС
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