В зоне ООС не стихают бои: оккупанты понесли серьезные потери

08.08.2018 10:50

В районе проведения ООС за минувшие сутки боевики 36 раз обстреляли позиции украинских военных, в том числе 5 раз из тяжелого вооружения.

В пресс-службе штаба ООС сообщают: «Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелы осуществлялись по защитникам Станицы Луганской, Крымского, Малинового, Новозвановки, Троицкого, Луганского, Новолуганского, Светлодарска, Опытного, Марьинки, Красногоровки, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино».

Также, противник из минометов калибром 82 мм обстрелял позиции ООС возле Крымского, Новолуганского, Лебединского и Широкино.

С начала текущих суток боевики дважды открывал огонь по позициям украинских военных возле Крымского и Широкино. Тяжелое вооружение не применялось.

По данным украинской разведки, трех оккупантов ликвидировали, девять получили ранения.

Источник: https://donpress.com