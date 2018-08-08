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Архив - Донецкая область

Военные РФ в ОРДО избили наемника и живьем закопали его в землю

08.08.2018 14:52
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Военные РФ в ОРДО избили наемника и живьем закопали его в землю

На оккупированной части Донбасса российские военные нанесли тяжкие телесные повреждения другому российскому контрактнику, а затем живьем закопали его в землю.

В украинской разведке отмечают: «7 августа на передовой позиции одной из частей 1-го Армейского корпуса Вооруженных сил РФ трое военнослужащих нанесли тяжкие телесные повреждения другому российскому контрактнику и закопали его живым, после чего самовольно покинули место службы».

В связи с происшествием, российское командование на Донбассе объявило подозреваемых в розыск и разместило на блокпостах фото подозреваемых. В ГУР МОУ добавили: «На каждом пункте пропуска на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей размещаются фото лиц, которых нужно задержать».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Россия, Донбасс, война, ОРДО
 
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