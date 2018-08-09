Боевики «ЛДНР» в зоне ООС понесли серьезные потери

09.08.2018 07:36

Боевики «ЛДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донбасса несут серьезные потери в живой силе.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Боевики «ЛДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донбасса, не смотря на заявления главарей боевиков «ЛДНР», что потерь нет, несут потери. Как сказано в сообщении ГУР МО Украины, за минувшие сутки «трех оккупантов ликвидировали, девять получили ранения».